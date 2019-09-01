Fenerbahçe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı

Lige 2'de 2 ile başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Fırat Aydınus'un yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı lacivertli takımın golünü Garry Rodrigues kaydederken, Trabzonspor'un golü Ekuban'dan geldi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Bu sonuçla Kadıköy'de oynanan son 8 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 7'si beraberlikle bitmiş oldu.

TRABZONSPOR HASRETİ DİNDİREMEDİ

22 yıldır İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı galibiyet alamayan Trabzonspor'da hasret, bu yıl da devam etti. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 23 maçta Trabzonspor 12 mağlubiyet 11 de beraberlik çıkardı. Öte yandan geçtiğimiz sezondan 12, bu sezon da 3 maçlık bir yenilememe serisi yakalayan bordo-mavililer, 15 maçtır sahadan mağlup ayrılmadı.

KADIKÖY SERİSİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı yenilmeme serisi ise bu müsabaka ile birlikte 48 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 23 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

MEVLÜT SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin son transferi olan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk kez Trabzonspor maçında tanıştı. Erdinç, müsabakanın 83. dakikasında Kruse'nin yerine oyuna dahil oldu.