Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Temaslar başladı

Fenerbahçe sezonun tamamlanmasının ardından transfer harekatına hız verdi. Bu sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de yönetim gelecek sezon için hata yapmak istemiyor. Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe birçok isimle yollarını ayırma kararı alırken eksik mevkiler içinde transferler gerçekleştirerek sezona yepyeni bir başlamayı planlıyor.

Ersun Yanal ve Damien Comolli'nin yanı sıra sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'ta transferleri gerçekleştirebilmek için mesai yapmaya devam ediyor. Başkan Ali Koç, İspanya'daki Final-Four maçları sırasında Barcelonalı yetkililer ile bir araya gelmişti. Bu toplantının konusu ise Barcelona'nın süper yıldızı Malcom olmuştu. Barça'nın 40 milyon euro'ya aldığı 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, iyi bir sezon geçirmemişti. Katalan ekibinin yönetimi, Koç'un isteğine "Malcom'u ikna ederseniz size onu kiralarız" cevabını iletmişti.

MİLAN, DORTMUND VE SEVİLLA YAKIN TAKİPTE

Fenerbahçe'nin mutlaka kadrosunda görmek istediği Malcom transferinde önündeki en büyük engel, Avrupa'nın birçok güçlü ekibinin onun peşinde olması. Malcom'u menajeri Luiz Fernando Menez, sadece sarı-lacivertliler ile bir araya gelmedi. Milan, Borussia Dortmund, Sevilla ve Lille de 22 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

OYNAMA GARANTİSİ VERİLECEK

Malcom, Barcelona'ya büyük umutlarla transfer edildi. Ancak sahada bir türlü beklenilen performansı sergileyemedi. 24 defa Barça forması giydi. 4 defa fileleri sarstı. 2 de asist yaptı. Toplamda 6 gole direkt etkisi oldu. Performansı düşük kaldı. Kanarya, Malcom'u ikna etmek üzere görüşmelerini sürdürürken en büyük kozu oynama garantisi. Sarı-lacivertli idareciler, 22 yaşındaki oyuncunun menajerine Malcom'un belli sayıda maçta forma giyeceğinin garantisini verdi. Diğer taliplileri Milan, Sevilla, Dortmund ve Lille'in böyle bir öneri götürmedi.

(Fotomaç)