Fenerbahçe Transfer Haberleri: Adriano Ve Dzeko Mu Geliyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberlerine göre sarı lavicertliler, Adriano ile görüşmelere başladı. Sezonun son haftasında Burak Yılmaz, Adriano'nun Beşiktaş'ta kalmayacağını açıklamıştı. İddiaya göre Fenerbahçe, ezeli rakibinin ikna edemediği Brezilyalı sol bek ile anlaşmaya çalışıyor. Bir başka Fenerbahçe transfer haberi ise Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, görüşmeler için İstanbul'a geldi.

ADRIANO FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Brezilyalı sol bekin Kasımpaşa ile oynanan maçtan sonra Beşiktaş'a veda ettiği Burak Yılmaz'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıkmıştı. Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. İlk temasın geçtiğimiz haftalarda sağlandığı ve oyuncunun istediği para ve sözleşme konusunda görüşme gerçekleştiği belirtildi. Beşiktaş'ta bu sezon 1.8 milyon Euro'ya oynanan Adriano'nun Sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme istediği öne sürüldü.

EDIN DZEKO BOMBASI!

Fenerbahçe transfer haberlerine göre Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosuna Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'yu katmayı istiyor. İddialara göre Dzeko, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. 33 yaşındaki Edin Dzeko'nun Fenerbahçe yönetimi ile görüşmeler sonrasında son kararını vermesi bekleniyor. Dzeko'nun Roma ile bir yıl daha anlaşması devam ediyor.