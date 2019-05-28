Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezonun kadrosu beliriyor!

Sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Ve her gün bir son yeni iddia geliyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren, son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligi altıncı sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yeni sezonda. Sarı lacivertli taraftarlar da yönetimin yapacağı flaş transferleri dikkatle izliyor. Bugün ise gündemde olan ve gelen iddialara göre Vedat Muriç ve Max Kruse.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş'tan Adriano ile Roma'dan Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer haberi çıkmıştı. Türkiye'ye tatile gelen Roma'nın tecrübeli forveti Edin Dzeko, kendisine sorulan Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın sorusuna net olarak hayır cevabı verdi.

DIŞ TRANSFERLER

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sırada bulunan Vedat Muriç transferi ile ilgili Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu. TRTSPOR'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına canlı yayında bağlanan Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fransa'nın Toulouse takımından resmi teklif aldıklarını söyledi.

Bugün gelen iddialara göre Fenerbahçe, Werder Bremen'in golcüsü 31 yaşındaki Max Kruse için teklif götürdü. Sportif Direktör Damien Comolli'nin Kruse ile Bremen'deki evinde bir görüşme yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Comolli'nin 31 yaşındaki Alman golcüye 2+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Fenerbahçe ile adı sürekli geçen Başakşehir'in oyuncusu Edin Visca ile birlikte İrfan Can Kahveci'nin sarı lacivertlilerle anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Visca'nın Fenerbahçe'de oynamak istediği ve kulübüne bu düşüncesini ilettiği söyleniyor.

İÇ TRANSFERLER

Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi sona eren isimlerden Martin Skrtel ile anlaşma zemini aranıyor. Bonservisi elinde olan Slovak futbolcunun bir yıl daha kalması için yönetim teklif yapsa da bu öneri geri çevrildi.

Sözleşmesi devam eden Volkan Demirel içinse Başkan Ali Koç'un kararı bekleniyor. Neustadter, Valbuena, Slimani, Benzia ve Ayew'in dışında sözleşmesi devam eden Frey de takımdan ayrılacak.

Çaykur Rizespor ile yapılan görüşmelerin ardından Vedat Muriqi'nin transferinin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Sözleşmesi sona eren bir diğer isim Roberto Soldado'nun durumu ise henüz belirsiz.

MEHMET TOPAL AYRILMAK İSTİYOR

Sezonun son maçında taraftarların gösterdiği tepki sonrasında deneyimli oyuncu maçtan çıkmak istemişti. Teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet Topal'ı tribünlerle barıştırmak istemiş ve tecrübeli futbolcu buna yanaşmamıştı. İddialara göre Ersun Yanal'ın "Sözleşmenin sonuna kadar kal" dediği tecrübeli futbolcu "Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım" diye rest çekti.