Fenerbahçe transfer için Zajc'ın satışını bekleyecek

Süper Lig'de son olarak evinde Konyaspor'u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında yapılacak transferler için planı belirledi. Bütçede açık vermek istemeyen sarı lacivertliler, oyuncu satarak devre arasında yapmak istediği sol bek ve forvet transferini bitirmek istiyor.

BONSERVİS BEDELİ 7 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre; Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Miha Zajc gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Sloven orta saha için Rusya'dan gelen teklif var. Fenerbahçe yönetimi Zajc için 7 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Görüşmeler devam ediyor.

Sportif Direktör Comolli de Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sol bek ve forvet arayışlarına devam ediyor.

Sol bek için listede Çaykur Rizesporlu Melnjak, Dinamo Kiev'den Vitalii Mykolenko ve Leipzig'in genç yıldızı Saracchi bulunuyor. Forvet konusunda da çalışmalar devam ediyor.