Fenerbahçe Tribünlerinden Mehmet Topal'a Tepki

Ülker Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Antalyaspor maçı sonrasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin 67. dakikkasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a taraftarlar tarafından tepki gösterildi. Bunun sonrasında Mehmet Topal oyundan çıkmak istedi ancak Ersun Yanal oyuncuya devam etmesini söyledi.

Bunun sonrasında maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ersun Yanal takımı tribünlere götürmeye çalışırken Mehmet Topal bunu kabul etmedi ve soyunma odasına gitmeye çalıştı. Comolli, Ersun Yanal, teknik heyet ve takım arkadaşları ne kadar uğraşsa da Topal'ı bu kararından vazgeçiremedi.