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Fenerbahçe, tur için avantaj yakaladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.

03.12.2019 23:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:06Fenerbahçe, tur için avantaj yakaladı
, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi 'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muric ve Miha Zajc'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahasında oynanacak.
Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu.
Geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımla ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayan Ferdi, şansını iyi değerlendirdi.
Deniz Türüç'ün attığı golün pasını atan Ferdi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.
Genç oyuncudan gol pası
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, son 10 dakikada oyuna girerek skora katkıda bulundu.
Maçın 80. dakikasında Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil olan Muhammed, Zajc'ın attığı golün pasını verdi.

Türkiye Kupası, Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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