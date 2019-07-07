07.07.2019 12:29
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Fenerbahçe Tyler Ennis ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Kanadalı oyuncumuz Tyler Ennis ile karşılıklı olarak anlaşmış ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko'ya 2018-2019 sezonunda transfer olan Tyler Ennis, Ekim ayında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle formasından uzun süre uzak kalmıştı.

Yaşadığı önemli sakatlık, Ennis'in Fenerbahçe Beko formasıyla çıktığı maç sayısının artmasına engel olsa da; sporcumuz bu süreçte, karakteri ve ortaya koyduğu performansla, hem takım arkadaşlarının hem de Fenerbahçe taraftarlarının büyük sevgisini kazanmıştır.

En sağlıklı ve güçlü şekilde parkelere dönüş yapacağına inandığımız Tyler Ennis'e, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe Tyler Ennis ile yollarını ayırdı

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Tyler Ennis, Fenerbahçe, Beko, Spor

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