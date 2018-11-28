Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 113. Kez Sahada

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:55



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:55

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile mücadele edecek olan Fenerbahçe bu karşılaşma ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki 113. maçına çıkmış olacak.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak.Ligden sonra moral arıyorSüper Lig'de Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.Düdük Schörgenhofer'deYarın 20.55'te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak. - İSTANBUL