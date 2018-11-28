Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 113. Kez Sahada

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb
ile mücadele edecek olan Fenerbahçe
bu karşılaşma ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki 113. maçına çıkmış olacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta karşılaşmasında Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, oynayacakları bu mücadele ile UEFA Avrupa Ligi'nde 113. karşılaşmasına çıkacak.
LİGDEN SONRA MORAL ARIYOR
Süper Lig'de Trabzon
deplasmanında alınan mağlubiyet ile yara alan Fenerbahçe, Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında moral arayacak. Sahasında karşılaşacağı Hırvat temsilcisine ilk maçta 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Kadıköy
'de 3 puan alarak D grubundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
DÜDÜK SCHÖRGENHOFER'DE
Yarın 20.55'te başlayacak olan mücadeleyi Avusturya Futbol
Federayonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Schörgenhofer'in yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, ilave yardımcı hakem olarak da Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer görev alacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.
(Bora
Akyol/İHA)
Dinamo Zagreb,Avrupa,Fenerbahçe
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:06