Fenerbahçe, Ülker Stadında 4 Maç Sonra Kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 4 maç sonra ilk kez evinde kazandı. Sarı-lacivertli ekip Süper Ligin 1. haftasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve daha sonra 4. haftada Kayserispor'a 3-2 mağlup olmuştu.

6. haftada Beşiktaş, 8. haftada Başakşehir ile berabere kalan sarı-lacivertliler son olarak 10. haftada Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe 12. haftada Alanyaspor karşısında 2-0'lık net bir galibiyet alarak sahasındaki galibiyet hasretine son vermiş oldu.

(A Spor)