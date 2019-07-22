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Fenerbahçe Üniversitesi Adana'da tanıtıldı

Eğitim-öğretim hayatına ekim ayında başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi Adana'da tanıtıldı.

22.07.2019 14:12 Fenerbahçe Üniversitesi Adana
Eğitim-öğretim hayatına ekim ayında başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi Adana'da tanıtıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Fenerbahçe Üniversitesi'nin vizyonu, hedefleri, fakülteleri ve bölümleri hakkında Rektör Büyükuslu'dan bilgi aldı.
Büyükuslu ve Adana Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Salih Yılmaz da kabulünden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.
Üniversitelerinin bu yıl ilk defa öğrenci alacağını belirten Büyükuslu, yüksek burs oranları, dijital dönüşüm felsefesi, akademik alt yapı imkanları ve sosyal yaşam olanakları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA
Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

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