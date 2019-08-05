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Fenerbahçe Üniversitesinden Ersun Yanal'a ziyaret

Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti.

05.08.2019 18:59 Fenerbahçe Üniversitesinden Ersun Yanal'a ziyaret
Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üniversite heyetinin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Ersun Yanal ve teknik heyet ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, bilimsel spor, spor teknolojileri, spor sağlığı, spor iletişimi ve spor ekonomisi ile ilgili eğitim iş birlikleri ve projelerin değerlendirildiği toplantıya, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Murat Yalçın Beşiktaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Semra Birgün'ün katıldığı ifade edildi.
Toplantıda Ersun Yanal'ın yanı sıra teknik ekipten Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve İdari Menajer Volkan Ballı'nın da yer aldığı bildirildi.
Ersun Yanal ile teknik heyetin, toplantıda üniversite yetkililerine sporda bilimsel ve teknolojik uygulamalar konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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