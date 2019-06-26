26.06.2019 17:35
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Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Valerie Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör Valerie Garnier yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör Valerie Garnier yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz Valerie Garnier ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."
(İHA)
Kaynak: İHA
basketbol , kadın , garnier , fenerbahçe , Güncel

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