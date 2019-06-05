Fenerbahçe, Van Beek'i kiralamak istiyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Hollanda Ligi'nde Feyenoord'da forma giyen Sven van Beek, sarı- lacivertlilerin gündemine girdi. Hollanda basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki stoperi istediği ifade edildi.

FEYENOORD ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Hollanda ekibi ile 2021'e kadar sözleşmesi olan van Beek'in kiralık olarak transfer edilmek istendiği aktarıldı. Aynı zamanda sağ bekte oynayabilen Hollandalı stoper için girişimlerin başladığı öne sürüldü.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEMDEYDİ

Haberin devamında Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon da Sven van Beek'i istediği ifade edildi. Sven Van Beek, 11 kez Hollanda U21, 7 kez de Hollanda U19 formalarını da giydi.

FENER 1 TAŞLA 2 VURACAK

Hollandalı oyuncunun stoper dışında sağ bek oynaması da büyük avantaj. Sağ bek arayışı içinde olan Fenerbahçe böylece 1 taşla 2 kuş vuracak. Sarı-Lacivertliler sözleşmesi biten Şener'le sözleşme uzatmamıştı.

(Takvim)