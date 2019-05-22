Fenerbahçe ve Anadolu Efes Avrupa'da Yabancılarla Parladı, Türklerin Oynama Süresi Yüzde 11'de Kaldı

İki Türk takımı Fenerbahçe Beko
ve Anadolu Efes Avrupa
basketbolunun şampiyonlar ligi olan THY
Avrupa Ligi'nde (Euroleague) geçtiğimiz hafta sonu oynanan Dört Final'de birbirine rakip oldu. Sarı-Lacivertlileri mağlup eden Anadolu Efes finalde ise Rus ekibi CSKA Moskova
'ya kaybetti.
Türk takımları son yıllarda Avrupa basketbolundaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Ancak Türk oyuncuların parkede kaldığı süre çok kısıtlı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in bu sezonki tüm Avrupa maçlarında Türk oyuncular toplam oyun süresinin sadece yüzde 11'inde sahada kaldı. Türk takımları yabancı oyuncuların katkısıyla Avrupa'da kupalar kazanırken Milli Takım ise son yıllarda istikrarsız bir grafik sergiliyor.
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Kaynak: Euronews.com