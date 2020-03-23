Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı resmiyet kazandı ve sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bu olayı duyurdu. Bu haberin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere, birçok kulüp hem destek hem de geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş da "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor, İttifak Holding Konyaspor, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve BtcTürk Yeni Malatyaspor da Albayrak'a destek mesajı ileten kulüpler arasında yer aldılar.

Kaynak: DHA

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