Futbol dünyası, Neslican Tay'ın ölümüne sessiz kalmadı

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan Neslican Tay hayatını kaybetti. Futbol dünyası da Neslican'ın ölümüne sessiz kalmadı. Fenerbahçe Kulübü, Neslican'ın Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaşarak, "Milyonlara vazgeçmemeyi öğrettin, seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. ?? Huzur içinde uyu..." yazdı.

"AZMİN GERİ KALANLARA UMUR OLACAK NESLİCAN"

Galatasaray Kulübü de, "Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gibi kanserle mücadele edenlere cesaret veren, tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzüyle neşe saçan #NeslicanTay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican, huzur içinde uyu." paylaşımında bulundu.

Medipol Başakşehir'in paylaşımı ise şu şekilde:

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

MİLLİ OYUNCULAR NESLİCAN'IN ACISINI PAYLAŞTI

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım da Neslican'ın acısını paylaştı.