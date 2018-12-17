Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Rus temsilcisi Zenit'le, Galatasaray ise Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.<br><br>UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti.<br><br>Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.<br><br>UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şöyle: <br><br>Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)<br><br>Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)<br><br>Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)<br><br>Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)<br><br>Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)<br><br>Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)<br><br>Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)<br><br>Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)<br><br>Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)<br><br>Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)<br><br>Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)<br><br>Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)<br><br>Fenerbahçe - Zenit (Rusya)<br><br>Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)<br><br>BATE Borisov (Belarus) - Arsenal (İngiltere)<br><br>Galatasaray - Benfica (Portekiz) - İSTANBUL