- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olduFenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le eşleştiGalatasaray'ın rakibi Portekiz temsilcisi Benfica olduİSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Rus temsilcisi Zenit'le, Galatasaray ise Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti.Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.