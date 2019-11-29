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Fenerbahçe ve Göztepe 51. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları maçla birlikte 51. kez karşı karşıya gelecek.

29.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:55Fenerbahçe ve Göztepe 51. randevuda
ile Göztepe Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları maçla birlikte 51. kez karşı karşıya gelecek. Geçmişte oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, yarın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.
FENERBAHÇE, İZMİR'DE 18 YILDIR KAZANAMIYOR
İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
HEDEFLER 3 PUAN
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Göztepe 16 puanla 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe 21 puanla 4. sırada bulunuyor. Geçen hafta Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle moral bulurken, taraftarının da desteğiyle Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ise son lig maçında deplasmanda Malatyaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Zirve takibini bırakmak istemeyen sarı-lacivertli ekip, zor deplasmanda 3 puan arayacak.
GÖZTEPE TAM, FENERBAHÇE EKSİK
Yarın saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Göztepe'de uzun süredir sakatlığı devam eden Poko dışında önemli bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan Isla forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Max Kruse ve Vedat Muriç'in sahada yer alıp almayacağıysa henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Göztepe'de ise Berkan Emir, Titi, Alpaslan Öztürk ve Soner Aydoğdu sarı kart sınırında bulunuyor.
(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Fenerbahçe, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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