Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bugün PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 29.11.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/5 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ antrenörü MUSTAFA DALCI'nın 30.11.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 01.12.2019 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BAYRAM AKGÜL'ün 01.12.2019 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BURSASPOR Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı SACİT ALİ EREN'in 01.12.2019 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-EKOL GÖZ MENEMENSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA ATİ GÖKSU'nun 02.12.2019 tarihinde oynanan EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR-HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakası sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü ALİ TANDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü RECEP BİLER'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan BİREVİM ELAZIĞSPOR-VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü idarecisi MAHMUT YARDIMCIOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ETİMESGUT BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü futbolcusu GENCAY ERTEN'in 01.12.2019 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü FATİH RÜŞTÜ DÖNMEZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü doktoru HAKAN TEKİN'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT ILIMAN'ın 01.12.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ERTUĞRUL SANCAKTUTAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ŞANLIURFASPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-1922 KONYASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü AHMET PİŞKİN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu METİN YÜKSEL'in 01.12.2019 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- BAŞKENT AKADEMİ FK futbolcusu MUHAMMED BURAK ÇELİK'in 01.12.2019 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-BAŞKENT AKADEMİ FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün 02.12.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Başkanı MEVLÜT AKTAN'ın 02.12.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ antrenörü MUSTAFA CEMAL KORKMAZ'ın 01.12.2019 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET ŞANSAL'ın 01.12.2019 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu ARİF GÜNER'in 01.12.2019 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARTVİN HOPASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SİNAN BAYRAKTAR'ın aynı müsabakadaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-DÜZCE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 30.11.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2 m. 1/b-c maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AĞRI 1970 SPOR Kulübü teknik sorumlusu İSKENDER EROĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- CİZRE SPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR-CİZRE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- KARŞIYAKA Kulübü'nün 02.12.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- TURGUTLUSPOR Kulübü'nün 02.12.2019 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 01.12.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- MUĞLASPOR Kulübü teknik sorumlusu HASAN ŞERMET'in 01.12.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-YOZGATSPOR 1959 FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.