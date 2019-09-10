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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve gösterdiği performansla göz dolduran Vedat Muriqi'yi 20 milyon euronun altında bir fiyata satmak istemiyor.

10.09.2019 09:03

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya transfer ettiği Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi. Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçta Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina scoutları başarılı golcüyü izlemeye gelmişti. Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe Muriqi'yi 20 milyon euronun altında bir rakama satmama kararı aldı.

Fenerbahçe sezon başında Vedat Muriqi'yi Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti.

KANARYA HAREKETE GEÇTİ

Takvim'in haberine göre; Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların bugünkü İngiltere maçında da Vedat Muriqi'yi mercek altına alacağı öğrenildi. F.Bahçe bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

20 MİLYON EURO OLARAK BELİRLENDİ

F.Bahçe oyuncusunun değerini 20 milyon euro olarak belirledi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina 25 yaşındaki golcüyü transfer etmek için plan yapmaya başladı. Ama son söz F.Bahçe'nin.

HAYALİ AVRUPA

Vedat Muriç hemen hemen her fırsatta Avrupa hayalinin olduğunu dile getiriyor ancak Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamadan da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Tottenham, Kosova, Spor

YORUMLAR (7)
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MİSAFİR: Bence az bile bu fiyat su an avrupada vedat gibi santrofor yok en az 50 milyon euro degerinde ali baskan hatali vedatin degeri vedat bir kac yil sonra cok buyuk degere ulasacaktir. . . . . . .
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SADAS: BABASI ŞAMPİYON OLCAK AMA
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DURAN TEKERLEK: yok 50 olsun
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FATİH: Yahu niye satıyorsunuz, forvet mi var doğru düzgün.
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12345: Fenerbahçe''de şampiyonluk yaşamadan da takımdan ayrılmayı düşünmüyor. bi 10 yıl fb de hadi yine iyisiniz fb''liler adam sizde kalıcak
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MEHMET AGA: RİZDE BİR ASLN VARDI YA HANİ O ASLAN 20 MİLYON OLDU BEYLER PATATES DİAGNE İLE BAŞARILAR SİZE KEDİCİKLER
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