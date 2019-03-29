29 Mart 2019, 10:06
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Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek

Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

Kanatlarına skorer futbolcular transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre Sarı-Lacivertliler ile Edin Visca'nın adı uzun yıllardır anılıyor. Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Boşnak futbolcunun peşine düştü ancak tüm çabalara rağmen işi bitiremedi. Visca, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürerek Başakşehir'in zirvede yer almasını sağladı. Üstelik Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, formunu iyice artıran Visca için bu yaz bir kez daha girişimlerde bulunmayı planlıyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ BİZZAT İLGİLENECEK

Ersun Yanal, takımdaki skorer oyuncu eksikliğini 29 yaşındaki yıldızla doldurmak istiyor. Edin Visca, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkıyor. Boşnak yıldızı Başakşehir'den koparmak kolay değil. Ancak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, şampiyonluk kadrosu kurmak için gözünü karartmış durumda. Başkan Koç, gerekirse bu transferle bizzat ilgilenebilir.

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Edin Visca, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (7)
KAPTAN: Bu baz-ı dengensizler fb ye laf atıyor. Fb büyüklüğünü hazmedemeyen angut kuşları.
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KAYSERİLİ: küme düşen takıma gidenlerin sonu ortdadayken niye gelsin fenere cenk tosun gittiği takım küme düşüyor ne oldu cenk kayboldu gitti dünya çapında bir santrofor fenerde oynuyor soldado adamın feleği şaştı büyük futbolcu büyük takıma yakışır fenere değil
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KAYSERİLİ: feneri satman lazım alman için
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ROJDA KIRŞEHİR ÇARŞI: alında valbuena gib onuda yedek koyun. . .
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CİMBOM: visca fenere gelirmi o kadar avrupa takımı istiyorken fenevlilere bi parmak bal daha ali çoç dan. . :))
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