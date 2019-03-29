Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek

Kanatlarına skorer futbolcular transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre Sarı-Lacivertliler ile Edin Visca'nın adı uzun yıllardır anılıyor. Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Boşnak futbolcunun peşine düştü ancak tüm çabalara rağmen işi bitiremedi. Visca, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürerek Başakşehir'in zirvede yer almasını sağladı. Üstelik Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, formunu iyice artıran Visca için bu yaz bir kez daha girişimlerde bulunmayı planlıyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ BİZZAT İLGİLENECEK

Ersun Yanal, takımdaki skorer oyuncu eksikliğini 29 yaşındaki yıldızla doldurmak istiyor. Edin Visca, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkıyor. Boşnak yıldızı Başakşehir'den koparmak kolay değil. Ancak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, şampiyonluk kadrosu kurmak için gözünü karartmış durumda. Başkan Koç, gerekirse bu transferle bizzat ilgilenebilir.