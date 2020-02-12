Haberler » Spor » Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti - Spor

Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti

Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Elazığ ile Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.

12.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:22Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti
Fenerbahçe Kulübü Şubesi tarafından Elazığ ile 'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek ile kadın voleybol takımlarının yanı sıra altyapı idari ve teknik kadrosunun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün için 29 koli hazırlandı.
İçinde kışlık kıyafet, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

Fenerbahçe Kulübü, voleybol, Malatya, AFAD, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
12.02.2020 15:20:41