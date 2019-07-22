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Fenerbahçe - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gitti. Sarı lacivertliler, burada ilk hazırlık maçını Almayan'nın Wolfsburg takımı ile yapacak. Taraftarlar ise Fenerbahçe Wolfsburg maçını izleyebilecekleri kanalı araştırmaya başladılar. Peki Fenerbahçe - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22.07.2019 10:35 Fenerbahçe - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, yeni sezon için gittiği Avusturya'da kampa girdi. Boluspor ve Bursaspor ile yapılan hazırlık maçlarından 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Wolfsburg ile bu akşam karşılaşacak. Sarı lacivertli taraftarlar, yeni transferlerin performanslarını görmek için canlı yayın araştırıyor. Peki Fenerbahçe Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. TSİ 19.30'da başlayacak maç, D-Smart platformundaki Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

Fenerbahçe, sezona hazırlığa Düzce Topuk Yaylası'nda başladı. Burada Boluspor ile bir hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra ise Bursaspor ile karşılaşan sarı lacivertliler, aynı skorla yine galip geldiler. Bu akşam Wolfsburg ile karşılaşacak Fenerbahçe, 25 Temmuz'da Hertha Berlin ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da başlayacak Audi Cup turnuvasında Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham ile yer alacak. Sarı lacivertlilerin ilk maçı 30 Temmuz Salı günü 21.30'da Bayern Münih ile.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve Audi Cup Turnuvası maçlarının hepsi D-Smart tarafından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER GELİŞMELERİ

Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues gibi bomba transferlere imza atan Fenerbahçe, hız kesmiyor. Sarı-lacivertli takımın önümüzdeki hafta Kolarov, Konoplyanka ve Badou Ndiaye transferlerini açıklaması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Avusturya, Wolfsburg, Spor, Güncel

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