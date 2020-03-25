Fenerbahçe: "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip...
Fenerbahçe: "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır"
25.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:10
Fenerbahçe : "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır" - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: Fenerbahçe, Spor