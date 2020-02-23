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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak: "Hakemin tartışıldığı bir maç oldu"

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak geldi.

23.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:10Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak:
'a sahasında 3-1 mağlup olan 'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak geldi. Kazak hakemin tartışıldığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal, maç içinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamadı. Yanal'ın yerine basın toplantısına giren yardımcı antrenör Volkan Kazak, "Söyleyeceklerim tabii ki mazeret değil ama hakemin tartışıldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Maç 1-1'ken Serdar Aziz'in pozisyonunda hakemin VAR'a gitmemesi, Donk'un hareketinin kırmızı kart olması, aynı zamanda VAR kayıtları vardır, isterlerse dinlesinler. Hakemin oyuncuları baskı altına almak için söyledikleri dinlenirse nasıl bir maç yönettiğinin analizi yapılabilir. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Soru almayacağım. Benim söyleyeceklerim sizi tatmin etmeyecektir. Bununla ilgili gerekli şeyleri herhalde 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Volkan Kazak, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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