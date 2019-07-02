02.07.2019 11:54
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Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı transfer etti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Kulübü, Ümraniyespor'dan eski futbolcusu Yasir Subaşı'yı kontratında bulunan 1 milyon TL'lik geri alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattı.

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Habertürk 'ün haberine göre; sarı-lacivertli takım, son olarak eski futbolcusu Yasir Subaşı 'yı tekrar kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon başında Ümraniyespor 'a satılan futbolcunun sözleşmesinde Fenerbahçe isterse 1 milyon TL'ye geri alabilir maddesi bulunuyordu. Fenerbahçe bu maddeyi kullanarak 23 yaşındaki sol bek oyuncusunu transfer etti.

Ümraniyespor 'la iyi bir sezon geçiren Yasir, Fenerbahçe ile oynadıkları Türkiye Kupası son 16 turunda sarı-lacivertli takıma 1 gol atmıştı.

Fenerbahçe, Yasir <a class='keyword' href='/subasi/' title='Subaşı'><strong>Subaşı</strong></a> 'yı transfer etti

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