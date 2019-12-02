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Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor

Tony Parker'ın kulübü almasının ardından yatırımlarına hız veren ve yeniden Euro League'da boy gösteren ASVEL'in Türk takımları kabusu Fenerbahçe ile devam etti. Kendi evinde ilk kez Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekip, aynı hafta içinde Fenerbahçe Beko'ya da kaybetti.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10Fenerbahçe'ye ASVEL morali: Tony Parker'ın Euroleague'de Türk takımları kabusu sürüyor
Tony Parker'ın kulübü almasının ardından yatırımlarına hız veren ve yeniden Türk Hava Yolları Euroleague'de boy gösteren ASVEL'in Türk takımları kabusu ile devam etti. Kendi evinde ilk kez Anadolu Efes'e mağlup olan Fransız ekip, aynı hafta içinde Fenerbahçe Beko'ya da kaybetti.

Fenerbahçe Beko Lyon'dan bir maçtan daha fazlasını kazanmış olarak dönüyor. Bu haftaya kadar Euroleague'de sahasında maç kaybetmeyen LDLC ASVEL, Anadolu Efes'ten sonra Fenerbahçe karşısında da salondan mağlubiyetle ayrıldı: 72 - 88
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Tony Parker, Fenerbahçe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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