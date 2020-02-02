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Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

02.02.2020 02:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 02:32Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Süper Lig'in 20'nci haftasında 'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kafilesi, 'da sarı lacivertli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Trabzon'dan kalkan özel uçakla saat 01.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafileyi yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek olan ve şampiyonluk tezahüratları söyleyen sarı lacivertli taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu'na da yoğun ilgi gösterdi. Belözoğlu ve oyuncuların bir kısmı havalimanını özel araçlarıyla terk ederken, teknik direktör Ersun Yanal ve diğer futbolcular takım otobüsüyle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yanal, kendisi lehine yapılan tezahüratlar sırasında otobüsün içerisinde taraftarları selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detaylar

Meşale gösterileri

Kafilenin havalimanından görüntüleri

Takım otobüsü içerisinden detaylar

Altay Bayındır, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in özel araçlarla havalimanından ayrılması

Taraftarların Emre Belözoğlu ile fotoğraf çektirmesi

Otobüsün havalimanından ayrılması



Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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