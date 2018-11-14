Fenerbahçe'ye Dişli Rakip: Olympiakos

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.Başkent Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.Ligde 3 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Yunan temsilcisi ise averajla 10. sırada bulunuyor.