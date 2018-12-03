"Fenerbahçe'ye Gol Atmak İstiyorum" Diyen Özgür Çek, Kendi Kalesine Gol Attı

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçta Kasımpaşalı Özgür Çek, kendi kalesine gol attı. Bu gol sonrası Özgür Çek, sosyal medyada gündem oldu. Bunun sebebi ise Kasımpaşalı futbolcunun kendi kalesine attığı gol. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilere gol atmak istediğini söyleyen eski Fenerbahçeli oyuncu, ilk yarının son dakikasında içeriye gelen pasta kendi kalesine yaptığı vuruşla takımının geriye düşmesine neden oldu.

"AYAĞI TAKILDI HERHALDE"

Bu gol sonrasında sosyal medyada Özgür Çek ile ilgili bir çok olumsuz yorum yapıldı. Spor yazarı Mehmet Demirkol da konuyla ilgili, "Özgür Çek Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atmış, Fenerbahçe'ye de atacağım diyordu. Şanssızlık. Ayağı takıldı herhalde" ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)