Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan Kötü Haber

<div>Hasan Ali Kaldırım, sahada yokları oynayan arkadaşları arasında mücadelesiyle en çok öne çıkan isim oldu.</div><div></div><div>Akhisar maçında sol bekte ve orta sahada görev yapan milli futbolcu, sakatlık yaşadı. Hasan Ali buna rağmen zor durumdaki takımını yalnız bırakmamak adına acı içinde oyuna devam etti.</div> <div></div><div>Başarılı oyuncu İstanbul'a döndükten sonra sağ ayak bileğinin MR'ı çekildi ve ödem tespit edildi. 29 yaşındaki oyuncu Trnava maçında riske edilmeyecek. (Fanatik)</div> <div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>