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Fenerbahçe'ye Isla'dan iyi haber

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

30.09.2019 14:02Fenerbahçe'ye Isla'dan iyi haber
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la oynanan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Isla'nın görev verilmesi durumunda Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.

Mauricio Isla, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

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