Fenerbahçe'ye İzmir'de Çiçekli Karşılama

Spor Toto Süper Lig'de yarın Akhisarspor'a konuk olacak Fenerbahçe
, İzmir
'de çiçeklerle karşılandı.
Ligde yarın Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi. Sarı-lacivertlileri Adnan Menderes Havalimanı
'nda az sayıda taraftarı karşılarken, taraftarlar Sportif Direktör Comolli ve oyunculara çiçek verdi. Fenerbahçe kafilesinde Soldado, Jailson
, Frey ve Valbuena yer almadı. Kafile havalimanından ayrıldıktan sonra kara yoluyla Manisa
'ya geçti. - İZMİR
Fenerbahçe,İzmir
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:22