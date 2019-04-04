Fenerbahçe'ye Jailson Piyangosu!

Ersun Yanal'ın gelişinden sonra ilk onbirde şans bulmakta zorlanan Jailson'a talip var.

Takvim'de yer alan habere göre; Sezon başında Giulano ve Josef de Souza'yı transfer eden Suudi ekiplerinin, şimdi de Brezilyalı ön libero için teklif yaptığı iddia edildi. Önerilen rakamın 6 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, sezon başında Gremio'dan aldığı sambacı için 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 23 yaşında olan Jailson, sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplam 22 resmi maça çıktı. Sambacı 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.