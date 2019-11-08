Haberler » Spor » Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı! - Spor

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasındaki Gaziantep maçında da 3 penaltı kullanmıştı.

08.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:26

Haftanın açılış karşılaşmasını kazanarak puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. , maç fazlasıyla da olsa liderlik sevincini 8 hafta sonra yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 2. haftasını zirvede tamamlamıştı.

KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 45 DAKİKADA 2 PENALTI

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 'de oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı. Sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Futbol Kulübü maçında sarı-lacivertliler, ilk yarı 3 penaltı kullanmıştı. Daha sonra ligde 9 maçtır beyaz noktaya gitmeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 45 dakikada 2 penaltı kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı kaleye kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

Fenerbahçe, Gaziantep, Kadıköy, Spor


HABER YORUMLARI (8)
SERKAN B.:penalbahce
Yayından Kaldır
7 4
Cevap yaz
LOL:federasyon zaten fenerli ne bekliyorsunuzki.
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
İYİ Kİ TARFTAR DEĞİLİM....:Meşhuuuur 3 büyükler adı verilen takımlar sizin ağalığınızı şu mahalle liginden çıkıpta bi de Avrupa da görsek gelen vuruyoooor giden vuruyooooor. . . . Yazıklar olsun size. Sarılmış takımlar üzerine bir futbol ligi kurup dilediğinizce at koşturup duruyoesunuz ya ama foyanız Avrupa da bir vir çıkıyor. . .
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
MAHMUT BAHÇEYAKA:FB ye geçen haftalarda da penaltısı verilmedi. Yapmasınlar penaltı. Herkes FB ye gelince canavarca oynuyor, dİJİTÜRk ÜN para pastasından alan taraftarsız takımlar İYİ PARA ALIYOR. Büyük takımlar olmasın bunlar avuçlarını yalar. Bu acı ama doğru gerçek, HER TAKIM AYRI İHALE YAPSA GERÇEK ORTAYA ÇIKIVERİR.
Yayından Kaldır
7 3
Cevap yaz
SAVCI:Ne güzel düzenek. . .
Yayından Kaldır
4 5
Cevap yaz
SEMİH AGA:Evet savcilar göreve gelmisler, kasimpasayi dogramislar.
Yayından Kaldır
9 7
Cevap yaz
KSK Lİ MESUT:Hakemlerle şampiyon olup avrupada rezil olan rezilsaray ın rezil conconları atlarlar şimdi buraya...
Yayından Kaldır
7 5
Cevap yaz
HM:Utanın fenerasyon. Rezil Hakemler. İşte Şikebahçe. Kalan Malatya Göztepe Rize Sivas deplasmanları ve Besiktaş maçında adam gibi Hakem olsun . Anca 1 2 puan alırsınız.BIIZNILLAH.
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
02:30 Nabil Dirar'ın açıklamaları
02:30 Ersun Yanal'ın açıklamaları
02:29 Kemal Özdeş'in açıklamaları
01:20 Nilüfer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3
01:20 Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım
00:35 Aytaç Kara'dan Ali Palabayık'a görülmemiş tepki!
23:47 Rıdvan Dilmen, Vedat Muriç'e günler önce yaptığı penaltı tavsiyesini anlattı!
23:08 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 90-82 yendi!
23:05 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!
22:36 Fenerbahçe'de Nabil Dirar, 36 gün sonra sahada!
22:26 Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 02:36:31