Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

Haftanın açılış karşılaşmasını kazanarak puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa liderlik sevincini 8 hafta sonra yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 2. haftasını zirvede tamamlamıştı.

KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 45 DAKİKADA 2 PENALTI

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı. Sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sarı-lacivertliler, ilk yarı 3 penaltı kullanmıştı. Daha sonra ligde 9 maçtır beyaz noktaya gitmeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 45 dakikada 2 penaltı kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı kaleye kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.