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Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Roma'nın yıldız oyuncusu Kolarov için kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan haberde, Kolarov'un Roma'da kalacağı söylendi.

08.08.2019 10:34
Fenerbahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 33 yaşındaki yıldız oyuncu Kolarov transferi için İtalyan basınından çıkan haber adeta şok etkisi yarattı.

"KOLAROV ROMA'DA KALIYOR"

İtalya'da yayın yapan Il Romanista Gazetesi'nin Roma Muhabiri Dario Moio, Sırp futbolcunun transferi için, "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi bir performans sergiledi. İyi performansını güzel bir golle süsledi. Bu saatten sonra artık 'Kolarov, kesin Roma'da kalıyor' diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Dün oynanan ve Roma'nın Atletic Bilbao ile 2-2 berabere kaldığı maçta Kolarov, 59. dakikada attığı muhteşem frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirmişti.

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Fenerbahçe, Roma, Spor

YORUMLAR (1)
HAKAN TAN: Kolarovun golü ile 1-1 beraberlik sağlandı. 1-0 öne geçirmedi, yanlış haber geçmişsiniz. Bilginiz olsun.
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