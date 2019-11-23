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Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

23.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:03Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan , Malatya'ya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 18.00'de Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu'na destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların havalimanından görüntüleri

Taraftarların sevgi gösterileri

Futbolculardan detaylar

Meşale yakanlar

Genel ve detay görüntüler



Batı Çalışma Grubu, Fenerbahçe, Malatya, Spor

Kaynak: DHA

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