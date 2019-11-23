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Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'da havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

23.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:05Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan , Malatya'da havaalanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
24 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Malatya Stadında oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi özel uçakla akşam saatlerinde Malatya Erhaç Havaalanına inen sarı lacivertli takımı Malatya'da taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Uçağın piste inmesi ile birlikte sloganlar atmaya başlayan taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara çiçek takdim etti. Futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren taraftarlar, sarı-lacivertlilere uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan takım otobüsünün havaalanından hareket etmesi ile birlikte meşaleleri yakan yüzlerce taraftar, tezahüratlar eşliğinde takımlarını kalacakları otele uğurladı.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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