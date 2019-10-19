Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynacağı maç öncesinde Alman futbolcu Max Kruse'dan kötü haber geldi. Kas ağrıları çeken ve 3 gündür özel antrenman yapan deneyimli futbolcu ağrıları nedeniyle Denizlispor maçı kadrosunda yer almıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Pazartesi antrenmanını yarıda bırakan Alman yıldız, Çarşamba ve Perşembe günü yapılan antrenmanlara çıkmanış ve dün ise hafif bir antrenman gerçekleştirmişti.

Bu sabah yapılan antrenmanda da ağrıları tekrar nüksettiği için çalışmada yer almamıştı. Max Kruse, Denizli'ye götürülmeyecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.