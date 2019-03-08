Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği

Spor Toto Süper Ligde Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Fenerbahçe'ye zorlu karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.
TARAFTARLARDAN MUHTEŞEM KARŞILAMA
Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, bir grup Fenerbahçeli taraftar karşıladı.
Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşale yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.
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Kaynak: AA