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Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi.

20.08.2019 14:26 Fenerbahçe'ye Moses'dan kötü haber geldi
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında bir gol bir de asist yapan Moses'in adalesinde yırtık tespit edildi. Başarılı futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'ye Victor Moses'dan kötü haber geldi. Dün Kadıköy'de oynanan mücadelede 1 gol, 1 asistlik performansa imza atan ayrıca 1 de penaltı kaçıran Moses'in ön üst adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Gazişehir maçının 74. dakikasında Dirar'ın attığı golde asisti yaparken çime takılarak sakatlanan ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Nijeryalı yıldızın 5 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. - İSTANBUL

victor moses, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

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