Haberler » Spor » Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro - Spor

Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin yıldızını Tottenham, Leicester, E.Frankfurt ve Monaco'dan sonra Lazio da kadrosunda istiyor. İtalyanlar, Vedat Muriqi için sezon sonunda 20 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

10.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:33

Vedat Muriqi paylaşılamıyor... 'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanların ünlü kulübü talip oldu. İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı gelen bilgiler arasında..

SIRADA BİR ÇOK KULÜP VAR

Lazio'nun Vedat Muriqi için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bilindiği gibi , Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt da yıldız oyuncuyu yakından takip ediyor.

TOTTENHAM YİNE İZLEDİ

Bu arada Tottenham kulübünün scoutları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. İngiliz ekibi, Jose Mourinho'nun da takibinde olan Vedat Muriqi'yi bir süre daha izleyecek ve transferle ilgili kesin karar verilecek.

14 MAÇTA 10 GOLÜ BULUNUYOR

Kanarya'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

(Takvim)

Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro

Fenerbahçe, Tottenham, Lazio, Spor


HABER YORUMLARI (4)
BADMAN:AZ GELİR YAVRUM MİTAT AVRUPALI KLUPLERDE BU FİATIN 2 KATI EDİCEK ELİNİZİ CEBİNİZE ATIN BU ARADA GALATASARAYLI ARKADAŞLARADA GEÇMİŞ OLSUN DİLİYORUM VEDATIN YERİNE YILDIZ ALDINIZ YILDIZINIZ KAYDI :d:d:d
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BELHANDA:allah gs yöneticlerin belasını versin bunu şike bahçeye kaptırdıkları için adam bas bas bağırdı gs alsın beni diye
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SEMİH AGA:YALANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GARDİYAN:50 milyonu bi gözden çıkarın bu adam için. . . . 20 milyona ancak ferdiyi veririz :D
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

16:54 İki yeni transfer Fatih Terim'le çalışmak istemiyor - Spor
16:50 Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz - Spor
16:47 Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı - Spor
16:46 Beşiktaş'ın dansçı misafirleri, Malatya maçına renk katacak - Spor
16:34 TSYD'den İHA'ya ödül - Spor
15:51 Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Yıldız futbolcu için 20 milyon Euro - Spor
15:50 TFF'ye FFP tepkisi! Süper Lig ekibi Tahkim'e gidiyor - Spor
15:29 Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı - Spor
14:35 Gattuso ve Ibrahimovic aynı takımda buluşuyor - Spor
10.12.2019 17:02:42