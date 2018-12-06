06 Aralık 2018, 12:02
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Fenerbahçe, Rumen Sağ Bek Benzar İçin Harekete Geçti

Fenerbahçe, devre arasında Steaua Bükreş'te forma giyen Dennis Man'ın transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe, devre arasında bir sağ bek transfer etmek için girişimlere başladı.Daha önce Steaua Bükreş'ten Dennis Man'ı isteyen Fenerbahçe'nin bu kez aynı takımın sağ beki Romario Benzar'a kanca attığı belirtildi.

Rumen basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi süren oyuncu için 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Viitorul'da 211, Steaua Bükreş'te 42 maça çıkan Romario 11 kez fileleri sarsarken, 30 asist yaptı, sağ bek haricinde sağ kanat ve orta sahada da oynayabiliyor.

Romario,Bükreş,Fenerbahçe

YORUMLAR (3)
CİDDİMİİ?: Bunlar sağını solunu bilmiyor. bizim sol bek''e ihtiyacımız var. ya sağı solu bilmiyorlar, ya da bu adam solda da oynuyor.
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DERYAM366: manyak mı bu adam küme düşecek kendi içlerinde sorunlu olan takıma gitsin
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ADINIZI YAZIN: ey türk vatandaşları bu haberler asılsız yalandır büyük külüpler artık bitik durumdadır futbolcu satmadan alamazlar satacağı fubolcusuda mutlaka kendi en iyilerindendirki bu durumda satarak almanın hiç bir anlamı olmaz neden iyi topcuyu satacaksın alacağın sana ne vereceğini biliyormusun en iyisi alt yapıya yönelmektir bu haber külliye yalandır inanamayın alamazlar
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