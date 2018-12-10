10 Aralık 2018, 09:11
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Taraftarlardan Samandıra'da Fenerbahçe Kafilesine Protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, Akhisarspor maçından 3-0'lık yenilgiyle ayrılan futbol takımını Samandıra'da karşılayarak protesto etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı.

30 TARAFTAR İSYAN ETTİ

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'un talimatıyla uçak yerine otobüsle İstanbul'a dönen sarı lacivertli kafile, saat 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal'ın yeniden göreve getirilmesini istedi.

COMOLLI VE KOEMAN DA OTOBÜSLE DÖNDÜ

Yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa'dan İstanbul'a gelen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de spor şubeden gelen polislerin güvenlik önlemleri altında tesislere giriş yaptı. Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Sorumlu Erwin Koeman da yer aldı.

İstanbul,Fenerbahçe,Samandıra
10 Aralık 2018 Pazartesi 09:11



YORUMLAR (12)
ERMAN GENÇ: Ulan babanız gece 2 de arasada misal 2 ekmek al gel dese kıyameti koparırsınız şunlara bak gece 2 de bağırıyorlar sorumsuzlar işsizler
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HIZLI DEĞİŞİM: Ali Koç un aklında planlar var ve bir an önce bunları uygulamaya koydu ancak mali açıdan enkaz devraldı. yapması gereken temel şey; Aykut Kocaman ile bir yıl daha geçirmek ve dönüşüm sürecini zamana yaymaktı. toparlanma için dibe vurmak gerekmiyordu
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SFTSN: futbolcularda iş yok Ali Koç ne yapsın. Taraftar her zaman Ali Koç un yanında
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123: 3 - 0 nedir yahuuu. Fıtbolu bırakın.
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CİCİŞ: beter olun
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