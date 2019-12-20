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Fenerbahçe'ye taraftar desteği

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 Aralık pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:45 Fenerbahçe'ye taraftar desteği

, Süper Lig'in 16'ncı haftasında 22 pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertli ekipte, antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden idmanın son bölümünde dar alanda çift kale bireysel çalışma gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık'ın antrenmanda yer almazken sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçe'nin bugün yaptığı çalışmayı sarı-lacivertli  taraftarlar da takip etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelen taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesinde takıma destek oldular.



Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Spor

Kaynak: DHA

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