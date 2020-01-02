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Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir

Fenerbahçe'nin 1 Kasım'da yaptığı KAP açıklamasına göre futbolcu maaşları 393 milyon lira. Ancak yüzde 30 sapma dahil Fenerbahçe'nin harcama limiti 292 milyon lira. Eğer bu fark kısa sürede kapatılamazsa, transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir.

02.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:56

Ara transfer döneminde kadronun eksiklerini tamamlamak isteyen , Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitiyle sarsıldı. Ortaya çıkan tablo, sarı-lacivertlilerde büyük bir bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor.

MAAŞ YÜKÜ AĞIR

Fenerbahçe'nin 1 Kasım tarihinde KAP'a gönderdiği rakamlara göre futbolculara ödenen toplam maaş 59.6 milyon Euro (yaklaşık 393 milyon lira) seviyesinde.

ZAMAN ÇOK KISA

Ancak TFF'nin açıkladığı harcama limiti ise 224 milyon lira. Yüzde 30'luk sapma limiti bile eklendiğinde rakam 292 milyon liraya çıkıyor. Eğer kısa sürede 101 milyon liralık açık kapanmazsa transfer yasağı ve puan silme cezalarının gelme tehlikesi yaşanacak.

TÜM GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Açıklanan harcama limiti rakamları Başkan Ali Koç'u da büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda. Koç'un ara transfer döneminin bitimine kadar nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Başkan Koç, sponsorluk anlaşmaları için çok büyük bir çaba harcıyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Ali Koç'un harcama limiti ve kulübün mali olarak son durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transfer yasağı ve puan silme cezası gelebilir

Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (19)
İSİMSİZ: fenerin NİHAT ABİSİ mi puan silme veya transfer yasağı verecek işte buna gülünür. Bunada bir kılıf uydururlar. Nasıl şike olayını kapattılarsa bununda üstünü kapatırlar
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4 4
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GERÇEKLER: fb dünyanın en aşırı saf taraftar ve yönetici kitlesine sahip. içimizdeki fb rakipleri ülke mülke dinlemeyip gizliden gizliye fbyi avrupada hiç durmadan sırtından vuruyorlar. bu saf kafayla giderse yakın bir tarihte 2. lige bile düşecektir.
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3 4
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GFB: Algı operasyonu yapmaya gerek yok. Fenerbahçe düşmanlarını yenip sezon sonu 4. yıldızı takacağız. Aspora, Ermana ve bu medyaya çok sağlam kapak olacak.
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8 9
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FENERLİ: Fenerbahçe hepinizi şike şike şampiyon olacak. . . İstediğiniz algıyı oluşturun.
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FENERLİ: Sen kimsin ki seni adam yerine koyup futbol tartışalım. . . Zeki olduğunu mu sanıyorsun ama bu haber TFF ile alakalı bir konu haberi görmüşsün Fener le alakalı okumadan salyalarını akıtarak gelmişsin yorum yapıyorsun. . . Sağa sola g zekalı diyerek akıllı olmuyorsun. . . Beynin vücudun kafa kısmında olması lazım senin ki belden aşağıda kalmış ergen.
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2 0
MEMET33: NE KADAR GERİ ZEKALI O KADAR FENERE YAKIN BİR İNSAN TOPLULUĞUMUZ VAR MAALESEF. . .
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1 1
ASLAN: andaval olu g zekalı UEFA sayfasınadaki açıklamaları oku ln ne gri zekalılarla futbol tartışıyoruz
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2 3
GALA1905: Ne yani koskoca koc ailesi bu borcu kapatamaz mi neden baskan olduki biraksaydiniz aziz devam etseydi bir faydaniz olmayacaksa. Bence siz bi 1. ptt, ye düsün de akliniz basiniza gelsin.
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HARBİDEN: Beter olursunuz inşallah yıllarca şikeyle milletin hakkını gasp ettiniz ödeyin çekin şimdi cezasını siz yatın kalkın bida yatın kalkında o aydınlara dua edin bence
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15 24
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OBJEKTİF: Ağzına sağlık Sokaktaki FB''li NOKTA
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