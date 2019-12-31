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Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli

Devre arasında kadrosuna takviye planlayan Fenerbahçe'nin bonservis için 2,5 milyon euro harcama imkânı var. Sol bek, stoper, kanat ve golcü isteyen sarı-lacivertliler zorda.

31.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:52

Şampiyonluk hedefleyen , yaz döneminde eksik kalan sol bek olmak üzere bazı mevkilere transfer planlıyor. Ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcayan yönetim, UEFA'nın finansal fair play, TFF'nin lisans talimatı sebebiyle zorda.

Sol bek, stoperi, kanat ve golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin UEFA kriterlerine göre 2.5 milyon euro bonservis harcama limiti var. TFF lisans talimatı doğrultusunda ise Fenerbahçe barajı fazlasıyla geçmiş durumda. Oyuncu satarak bonservis geliri elde edip ücret yükünü azaltmayı hedefleyen yönetimin hedefinde öncelikle kiralık isimler var. Ancak transfer aşamasında her şey istenildiği gibi gitse de TFF'den ceza gelme ihtimali bulunuyor.

6 İSİM SATILABİLİR DURUMDA

Lisans talimatında belirtilen limiti yüzde 100 oranında aşan Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Alper Potuk, Adil Rami, Mevlüt gibi isimleri satış listesine koydu. Sakatlığına rağmen Miha Zajc için de çalışmalar sürüyor. Hedeflenen isimleri alabilmek adına Jailson da gözden çıkarıldı.

Aklı şampiyonlukta dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında katılması hâlinde borçsuz kâğıdı almak zorunda. Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksitini ödemediği gerekçesiyle Nijmegen tarafından FIFA'ya şikâyet edilen, hâlen borç yapılandırma anlaşması yapmayan sarı-lacivertliler, UEFA'nın yakın markajında ince eleyip sık dokuyor.

(Türkiye)

Fenerbahçe'ye transferde finansal fair play engeli

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor


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